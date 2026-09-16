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Коммутатор TP-Link SG2016P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG2016P

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Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 10
Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 8
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 9
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 10
  • Коммутатор TP-Link SG2016P - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 350 руб. 
Начислим 294 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TP-Link SG2016P
18 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х23х8
Вес, кг.
1.84

Описание товара Коммутатор TP-Link SG2016P

Коммутатор TP-Link TL-SG2016P управляемого типа поддерживает стандартные протоколы, которые обеспечивают высокую степень защиты данных. Устройство подходит для использования в организациях для построения единой системы и передачи информации. Настольный свитч имеет 16 портов, в том числе 8 PoE со скоростью передачи 100 и 1000 МБ/сек. Коммутатор TP-Link TL-SG2016P поддерживает 8000 МАС адресов с пропускной способностью 16 ГБ/сек. Приоритизация обеспечивает стабильную работу систем и плавную производительность. Модель защищена от сетевых штормов, обнаруживает петли, предотвращает блокировки и поддерживает другие функции для стабильной передачи данных.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG2016P




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link TL-SG2016P управляемого типа поддерживает стандартные протоколы, которые обеспечивают высокую степень защиты данных. Устройство подходит для использования в организациях для построения единой системы и передачи информации. Настольный свитч имеет 16 портов, в том числе 8 PoE со скоростью передачи 100 и 1000 МБ/сек. Коммутатор TP-Link TL-SG2016P поддерживает 8000 МАС адресов с пропускной способностью 16 ГБ/сек. Приоритизация обеспечивает стабильную работу систем и плавную производительность. Модель защищена от сетевых штормов, обнаруживает петли, предотвращает блокировки и поддерживает другие функции для стабильной передачи данных.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link SG2016P - по цене 18350 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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