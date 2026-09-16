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Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A

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Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 540 руб. 
Начислим 393 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A
24 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
да
Размеры в упаковке, см
55х37х12
Вес, кг.
5

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A

D-Link коммутатор с 24 POE портами 10/100/1000Base-T, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
да
Описание
D-Link коммутатор с 24 POE портами 10/100/1000Base-T, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A - стоимость товара 24540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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