Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 540 руб.
В наличии
Код товара: 723333
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
24 540 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
да
Размеры в упаковке, см
55х37х12
Вес, кг.
5
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A
D-Link коммутатор с 24 POE портами 10/100/1000Base-T, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
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Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
да
D-Link коммутатор с 24 POE портами 10/100/1000Base-T, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A - стоимость товара 24540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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