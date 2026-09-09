Коммутатор D-Link DGS-1026MP/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286241
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х9
Вес, кг.
1.3
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1026MP/A1A
Коммутатор DGS-1026MP с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet-кабели на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например, компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS).
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Коммутатор DGS-1026MP с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet-кабели на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например, компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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