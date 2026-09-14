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коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS

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коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS - фото 1
коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS - фото 2
коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS - фото 3
коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS - фото 4
коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
  • коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS - фото 1
  • коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS - фото 2
  • коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS - фото 3
  • коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS - фото 4
  • коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729808
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), набор болтов и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х23х8
Вес, кг.
2.02

Описание товара коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS

Коммутатор SNR — высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для эффективного управления и распределения данных в корпоративных и офисных сетях. Этот управляемый коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что обеспечивает быструю и стабильную работу сети. Он оснащен 8 портами SFP, каждый из которых поддерживает скорость до 10 Гбит/с, что позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру и масштабировать сеть при необходимости. Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что упрощает его установку в офисных помещениях или на рабочих местах. Благодаря поддержке уровня L2, устройство оптимально подходит для задач второго уровня сети, обеспечивая высокую производительность и надежность передачи данных. Коммутатор SNR имеет вес 2,08 кг, что делает его достаточно компактным для установки в различных условиях. Объем таблицы MAC адресов составляет 16000, что позволяет эффективно управлять большим количеством подключенных устройств и минимизировать задержки передачи данных. Отсутствие поддержки PoE может быть преимуществом для тех, кто ищет недорогое и энергоэффективное решение, не предполагающее питания устройств через Ethernet. Бренд SNR славится своей надежностью и качеством, что делает этот коммутатор отличным выбором для создания стабильной и быстрой сети.



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Отзывы о товаре коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), набор болтов и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR — высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для эффективного управления и распределения данных в корпоративных и офисных сетях. Этот управляемый коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что обеспечивает быструю и стабильную работу сети. Он оснащен 8 портами SFP, каждый из которых поддерживает скорость до 10 Гбит/с, что позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру и масштабировать сеть при необходимости. Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что упрощает его установку в офисных помещениях или на рабочих местах. Благодаря поддержке уровня L2, устройство оптимально подходит для задач второго уровня сети, обеспечивая высокую производительность и надежность передачи данных. Коммутатор SNR имеет вес 2,08 кг, что делает его достаточно компактным для установки в различных условиях. Объем таблицы MAC адресов составляет 16000, что позволяет эффективно управлять большим количеством подключенных устройств и минимизировать задержки передачи данных. Отсутствие поддержки PoE может быть преимуществом для тех, кто ищет недорогое и энергоэффективное решение, не предполагающее питания устройств через Ethernet. Бренд SNR славится своей надежностью и качеством, что делает этот коммутатор отличным выбором для создания стабильной и быстрой сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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