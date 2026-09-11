Коммутатор TP-Link TL-SG3428X
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3428X
Uplink 10G: 4 SFP+ слота со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную емкость. Гигабитная скорость: 24 гигабитных порта RJ45 обеспечат высокоскоростное подключение для других коммутаторов и устройств. Централизованное управление: облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Статическая маршрутизация: регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надежная защита: привязка IP-MAC-порт, список управления доступом (ACL), безопасность портов, защита от DoS-атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X, аутентификация RADIUS и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений: приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Standalone-управление: веб-интерфейс, интерфейс командной строки CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP, RMON и Dual Image.
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