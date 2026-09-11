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Коммутатор TP-Link TL-SG3428X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SG3428X

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3428X - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3428X - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3428X - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3428X - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 800 руб. 
Начислим 413 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512739
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SG3428X
25 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Порты
24 х 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Габаритные размеры, мм
440х180х44
Разъёмы/Порты
4 х SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х18х4
Вес, кг.
2.65

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3428X

Uplink 10G: 4 SFP+ слота со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную емкость. Гигабитная скорость: 24 гигабитных порта RJ45 обеспечат высокоскоростное подключение для других коммутаторов и устройств. Централизованное управление: облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Статическая маршрутизация: регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надежная защита: привязка IP-MAC-порт, список управления доступом (ACL), безопасность портов, защита от DoS-атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X, аутентификация RADIUS и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений: приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Standalone-управление: веб-интерфейс, интерфейс командной строки CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP, RMON и Dual Image.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG3428X




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Порты
24 х 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Габаритные размеры, мм
440х180х44
Разъёмы/Порты
4 х SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Uplink 10G: 4 SFP+ слота со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную емкость. Гигабитная скорость: 24 гигабитных порта RJ45 обеспечат высокоскоростное подключение для других коммутаторов и устройств. Централизованное управление: облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Статическая маршрутизация: регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надежная защита: привязка IP-MAC-порт, список управления доступом (ACL), безопасность портов, защита от DoS-атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X, аутентификация RADIUS и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений: приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Standalone-управление: веб-интерфейс, интерфейс командной строки CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP, RMON и Dual Image.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор TP-Link TL-SG3428X - по цене 25800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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