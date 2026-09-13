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Коммутатор TP-Link SG3428X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG3428X

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Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 1
Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 2
Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 3
Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 4
Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 5
Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 6
Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 7
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Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 10
Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 11
Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 12
Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 13
Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 8
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 9
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 10
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 11
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 12
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 13
  • Коммутатор TP-Link SG3428X - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723711
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Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, резиновые ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
2.35

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428X

Коммутатор TP-Link TL-SG3428X представляет собой сочетание функциональности и высокой производительности, которое станет отличным выбором для создания и модернизации корпоративной сети, развертывания IP-телефонии, а также для систем видеонаблюдения. Управляемый тип устройства обеспечивает широкие возможности использования, а поддержка различных технологий защиты сделает вашу работу в сети безопасной. Коммутатор отличается широкими возможностями подключения – на лицевой панели данной модели расположено 28 сетевых портов с высокой пропускной способностью, из которых 4 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link TL-SG3428X выполнен в прочном корпусе с надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее прямо на рабочем столе или в специальной стойке для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания и набор креплений.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3428X




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, резиновые ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link TL-SG3428X представляет собой сочетание функциональности и высокой производительности, которое станет отличным выбором для создания и модернизации корпоративной сети, развертывания IP-телефонии, а также для систем видеонаблюдения. Управляемый тип устройства обеспечивает широкие возможности использования, а поддержка различных технологий защиты сделает вашу работу в сети безопасной. Коммутатор отличается широкими возможностями подключения – на лицевой панели данной модели расположено 28 сетевых портов с высокой пропускной способностью, из которых 4 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link TL-SG3428X выполнен в прочном корпусе с надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее прямо на рабочем столе или в специальной стойке для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания и набор креплений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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