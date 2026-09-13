Коммутатор TP-Link SG3428X
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428X
Коммутатор TP-Link TL-SG3428X представляет собой сочетание функциональности и высокой производительности, которое станет отличным выбором для создания и модернизации корпоративной сети, развертывания IP-телефонии, а также для систем видеонаблюдения. Управляемый тип устройства обеспечивает широкие возможности использования, а поддержка различных технологий защиты сделает вашу работу в сети безопасной. Коммутатор отличается широкими возможностями подключения – на лицевой панели данной модели расположено 28 сетевых портов с высокой пропускной способностью, из которых 4 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link TL-SG3428X выполнен в прочном корпусе с надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее прямо на рабочем столе или в специальной стойке для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания и набор креплений.
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