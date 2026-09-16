Коммутатор MikroTik CRS310-8G+2S+IN
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS310-8G+2S+IN
Мир сетевых технологий находится в постоянном движении. Даже небольшие офисы переходят от гигабитных подключений к 2,5-гигабитным с молниеносной скоростью. С CRS310-8G+2S+IN мы стремимся предоставить вам инструменты, которые позволят вам опередить конкурентов благодаря сочетанию восьми 2.5-гигабитных портов Ethernet и двух 10-гигабитных портов SFP+ в компактном и мощном корпусе! Кроме того, эти модули SFP+ поддерживают несколько скоростей передачи данных: 1G, 2.5G и 10G. Таким образом, при необходимости вы можете использовать этот коммутатор в качестве 10-кратного коммутатора 2,5G. Классическая гибкость MikroTik! Удивительный коммутаторный чип Marvell 98DX226S и встроенный двухъядерный ARM-процессор позволяют использовать весь потенциал RouterOS v7. Запускайте VLAN, большие фреймы, агрегацию каналов, правила ACL и многое другое! Вы даже можете использовать маршрутизацию уровня 3 без аппаратной нагрузки.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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