коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A
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Характеристики
Описание товара коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A
Коммутаторы D-Link представляют собой высокоэффективные и надежные сетевые решения для использования в офисах и малых предприятиях. Эти управляемые коммутаторы имеют настольный форм-фактор, что делает их идеальными для размещения на рабочей поверхности без необходимости в специальных стойках. Данный L2 коммутатор оснащен 8 портами SFP и 2 портами RJ45, что обеспечивает гибкость при подключении различных сетевых устройств. С базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, эти коммутаторы гарантируют быструю и стабильную передачу данных. Устройство поддерживает таблицу MAC адресов на 16000 записей, что делает его оптимальным выбором для сетей с высокой нагрузкой и большим числом подключенных устройств. Хотя поддержка технологии PoE отсутствует, широкий выбор портов и высокая надежность делает эти коммутаторы отличным выбором для тех, кто ценит производительность и стабильность сетевой инфраструктуры. Бренд D-Link известен своим качеством и инновационными решениями в области сетевых технологий, что подтверждает надежность и долговечность данной серии коммутаторов.
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