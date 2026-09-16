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коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A

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коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - фото 1
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коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - фото 3
коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - фото 4
коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - фото 5
коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
2
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
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  • коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - фото 2
  • коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - фото 3
  • коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - фото 4
  • коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - фото 5
  • коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 140 руб. 
Начислим 499 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729757
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A
31 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Кабель питания, фиксатор для кабеля питания, консольный кабель с разъемом RJ-45, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, 4 резиновые ножки, комплект для монтажа, эксплуатационная документация
Количество портов RJ45
2
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х7
Вес, кг.
3.07

Описание товара коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A

Коммутаторы D-Link представляют собой высокоэффективные и надежные сетевые решения для использования в офисах и малых предприятиях. Эти управляемые коммутаторы имеют настольный форм-фактор, что делает их идеальными для размещения на рабочей поверхности без необходимости в специальных стойках. Данный L2 коммутатор оснащен 8 портами SFP и 2 портами RJ45, что обеспечивает гибкость при подключении различных сетевых устройств. С базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, эти коммутаторы гарантируют быструю и стабильную передачу данных. Устройство поддерживает таблицу MAC адресов на 16000 записей, что делает его оптимальным выбором для сетей с высокой нагрузкой и большим числом подключенных устройств. Хотя поддержка технологии PoE отсутствует, широкий выбор портов и высокая надежность делает эти коммутаторы отличным выбором для тех, кто ценит производительность и стабильность сетевой инфраструктуры. Бренд D-Link известен своим качеством и инновационными решениями в области сетевых технологий, что подтверждает надежность и долговечность данной серии коммутаторов.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Кабель питания, фиксатор для кабеля питания, консольный кабель с разъемом RJ-45, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, 4 резиновые ножки, комплект для монтажа, эксплуатационная документация
Количество портов RJ45
2
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы D-Link представляют собой высокоэффективные и надежные сетевые решения для использования в офисах и малых предприятиях. Эти управляемые коммутаторы имеют настольный форм-фактор, что делает их идеальными для размещения на рабочей поверхности без необходимости в специальных стойках. Данный L2 коммутатор оснащен 8 портами SFP и 2 портами RJ45, что обеспечивает гибкость при подключении различных сетевых устройств. С базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, эти коммутаторы гарантируют быструю и стабильную передачу данных. Устройство поддерживает таблицу MAC адресов на 16000 записей, что делает его оптимальным выбором для сетей с высокой нагрузкой и большим числом подключенных устройств. Хотя поддержка технологии PoE отсутствует, широкий выбор портов и высокая надежность делает эти коммутаторы отличным выбором для тех, кто ценит производительность и стабильность сетевой инфраструктуры. Бренд D-Link известен своим качеством и инновационными решениями в области сетевых технологий, что подтверждает надежность и долговечность данной серии коммутаторов.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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коммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A - данный товар вы можете купить по цене 31140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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