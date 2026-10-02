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Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT

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Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT - фото 1
Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 410 руб. 
Начислим 471 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407743
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT
29 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
VLAN IEEE 802.1Q, Auto-MDI/MDI-X
Порты
16 гигабитных Ethernet-портов, 2 порта SFP+
Габаритные размеры, мм
303 x 212 x 78
Тип устройства
коммутатор с функцией маршрутизатора
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х25х9
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT

MikroTik CRS318-16P-2S+OUT - уличный всепогодный коммутатор.

Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
VLAN IEEE 802.1Q, Auto-MDI/MDI-X
Порты
16 гигабитных Ethernet-портов, 2 порта SFP+
Габаритные размеры, мм
303 x 212 x 78
Тип устройства
коммутатор с функцией маршрутизатора
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik CRS318-16P-2S+OUT - уличный всепогодный коммутатор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT - стоимость товара 29410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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