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Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W

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Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W - фото 1
Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W - фото 2
Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W - фото 3
Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W - фото 2
  • Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W - фото 3
  • Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740860
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, кабель подключения, набор крепежа, инструкция.
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х8
Вес, кг.
3.3

Описание товара Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W

Управляемый коммутатор Cudy станет центром надёжной и гибкой сети. Его 18 портов RJ45 и 2 высокоскоростных SFP-порта позволяют легко подключать множество устройств и выходить за рамки стандартных решений. Поддержка скоростей до 1 Гбит/с обеспечивает быструю работу даже при больших нагрузках, а стандарт PoE 802.3af/at избавляет от лишних проводов, питая совместимые устройства напрямую через сетевой кабель. Размер таблицы MAC-адресов в 8000 записей — для сложных корпоративных задач и уверенной работы при большом количестве подключений. Компактный настольный форм-фактор экономит место, а вес в 2,73 кг гарантирует устойчивость на рабочем столе. Уровень L2 открывает возможности расширенного управления сетью и контроля трафика для профессиональных решений.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, кабель подключения, набор крепежа, инструкция.
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор Cudy станет центром надёжной и гибкой сети. Его 18 портов RJ45 и 2 высокоскоростных SFP-порта позволяют легко подключать множество устройств и выходить за рамки стандартных решений. Поддержка скоростей до 1 Гбит/с обеспечивает быструю работу даже при больших нагрузках, а стандарт PoE 802.3af/at избавляет от лишних проводов, питая совместимые устройства напрямую через сетевой кабель. Размер таблицы MAC-адресов в 8000 записей — для сложных корпоративных задач и уверенной работы при большом количестве подключений. Компактный настольный форм-фактор экономит место, а вес в 2,73 кг гарантирует устойчивость на рабочем столе. Уровень L2 открывает возможности расширенного управления сетью и контроля трафика для профессиональных решений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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