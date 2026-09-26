Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS2018PS2-200W
Управляемый коммутатор Cudy станет центром надёжной и гибкой сети. Его 18 портов RJ45 и 2 высокоскоростных SFP-порта позволяют легко подключать множество устройств и выходить за рамки стандартных решений. Поддержка скоростей до 1 Гбит/с обеспечивает быструю работу даже при больших нагрузках, а стандарт PoE 802.3af/at избавляет от лишних проводов, питая совместимые устройства напрямую через сетевой кабель. Размер таблицы MAC-адресов в 8000 записей — для сложных корпоративных задач и уверенной работы при большом количестве подключений. Компактный настольный форм-фактор экономит место, а вес в 2,73 кг гарантирует устойчивость на рабочем столе. Уровень L2 открывает возможности расширенного управления сетью и контроля трафика для профессиональных решений.
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