Коммутатор TP-Link TL-SL2428P
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SL2428P
Коммутатор TP-Link TL-SL2428P – высокопроизводительное и эргономичное устройство, которое подходит для различных предприятий и организаций. Модель позволяет наладить и масштабировать сети компании. Веб-интерфейс обеспечивает простую и быструю установку устройства. Коммутатор TP-Link TL-SL2428P имеет 24 порта RJ45, 4 порта GbE и 2 SFP?слота. Внутренняя пропускная способность достигает 12.8 ГБ/с, а скорость обслуживания пакетов – 9.5 ГБ/с. Таблица МАС рассчитана на 8000 адресов. Модель имеет высокую степень защиты от широковещательных штормов, функцию приоритета данных, отслеживания сетевого трафика и другие особенности.
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