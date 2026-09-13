Коммутатор TP-Link SG3428MP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428MP
Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP – решение корпоративного класса, отличающееся высокой производительностью и функциональностью. С его помощью вы сможете создать или модернизировать уже существующую сеть, а также развернуть IP-телефонию или видеонаблюдение. Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP представляет собой платформу управляемого типа, поддерживающую широкие возможности настройки, использования и управления. За счет поддержки различных защитных протоколов коммутатор способен обеспечить безопасную работу в сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 28 сетевых портов, из которых 24 – с поддержкой PoE-питания, а еще 4 относятся к SFP-типу и обладают высокой пропускной способностью. Коммутатор выполнен в прочном корпусе, надежно защищающим модель от повреждений. За счет своих размеров устройство может легко размещаться на столе или монтироваться в стойки и шкафы. Светодиодные индикаторы на лицевой панели обеспечивают удобное и простое использование коммутатора. Комплектация модели включает в себя набор креплений и кабель питания.
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