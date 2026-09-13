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Коммутатор TP-Link SG3428MP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG3428MP

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link SG3428MP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3428MP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3428MP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 190 руб. 
Начислим 724 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723710
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG3428MP
45 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания, набор для монтажа в стойку, ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.34

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428MP

Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP – решение корпоративного класса, отличающееся высокой производительностью и функциональностью. С его помощью вы сможете создать или модернизировать уже существующую сеть, а также развернуть IP-телефонию или видеонаблюдение. Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP представляет собой платформу управляемого типа, поддерживающую широкие возможности настройки, использования и управления. За счет поддержки различных защитных протоколов коммутатор способен обеспечить безопасную работу в сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 28 сетевых портов, из которых 24 – с поддержкой PoE-питания, а еще 4 относятся к SFP-типу и обладают высокой пропускной способностью. Коммутатор выполнен в прочном корпусе, надежно защищающим модель от повреждений. За счет своих размеров устройство может легко размещаться на столе или монтироваться в стойки и шкафы. Светодиодные индикаторы на лицевой панели обеспечивают удобное и простое использование коммутатора. Комплектация модели включает в себя набор креплений и кабель питания.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3428MP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания, набор для монтажа в стойку, ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP – решение корпоративного класса, отличающееся высокой производительностью и функциональностью. С его помощью вы сможете создать или модернизировать уже существующую сеть, а также развернуть IP-телефонию или видеонаблюдение. Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP представляет собой платформу управляемого типа, поддерживающую широкие возможности настройки, использования и управления. За счет поддержки различных защитных протоколов коммутатор способен обеспечить безопасную работу в сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 28 сетевых портов, из которых 24 – с поддержкой PoE-питания, а еще 4 относятся к SFP-типу и обладают высокой пропускной способностью. Коммутатор выполнен в прочном корпусе, надежно защищающим модель от повреждений. За счет своих размеров устройство может легко размещаться на столе или монтироваться в стойки и шкафы. Светодиодные индикаторы на лицевой панели обеспечивают удобное и простое использование коммутатора. Комплектация модели включает в себя набор креплений и кабель питания.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Коммутатор TP-Link SG3428MP - стоимость товара 45190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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