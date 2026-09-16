Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 850 руб.
В наличии
Код товара: 723219
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
48 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, крепление
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM
Коммутатор MikroTik — управляемое решение уровня L2 для построения производительной локальной сети. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте или в серверной зоне. Модель оснащена 16 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с и двумя портами SFP со скоростью до 10 Гбит/с. Поддержка PoE помогает организовать подключение совместимых устройств по сетевому кабелю, а таблица MAC-адресов на 16 000 записей обеспечивает уверенную работу с большим количеством сетевых подключений. Вес коммутатора составляет 3 кг — это основательное устройство для стабильной работы сети с высокой пропускной способностью.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, крепление
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Коммутатор MikroTik — управляемое решение уровня L2 для построения производительной локальной сети. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте или в серверной зоне. Модель оснащена 16 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с и двумя портами SFP со скоростью до 10 Гбит/с. Поддержка PoE помогает организовать подключение совместимых устройств по сетевому кабелю, а таблица MAC-адресов на 16 000 записей обеспечивает уверенную работу с большим количеством сетевых подключений. Вес коммутатора составляет 3 кг — это основательное устройство для стабильной работы сети с высокой пропускной способностью.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 48850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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