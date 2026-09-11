Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-4UP1T2S
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%48 460 руб. 57 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518847
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х18х10
Вес, г.
900
Описание товара Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-4UP1T2S
Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-4UP1T2S
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Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-4UP1T2S
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