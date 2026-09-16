Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 200 руб.
В наличии
Код товара: 729806
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
42 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Кабель питания; Консольный кабель; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
6
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х9
Вес, кг.
4.5
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX
Управляемый коммутатор SNR — находка для современного офиса или крупной сети. 48 портов RJ45 и 6 скоростных SFP-портов по 10 Гбит/с каждый позволяют подключить массу устройств и обеспечить быструю передачу данных. Благодаря поддержке уровня L2 и внушительной таблице MAC-адресов на 32 000 записей, устройство без труда справится с интенсивным трафиком и сложными сетевыми задачами. Компактный настольный форм-фактор не потребует отдельной серверной — коммутатор удобно разместить прямо на рабочем месте. Вес всего 3,45 кг — легко переместить в нужную зону при необходимости.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Кабель питания; Консольный кабель; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
6
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Управляемый коммутатор SNR — находка для современного офиса или крупной сети. 48 портов RJ45 и 6 скоростных SFP-портов по 10 Гбит/с каждый позволяют подключить массу устройств и обеспечить быструю передачу данных. Благодаря поддержке уровня L2 и внушительной таблице MAC-адресов на 32 000 записей, устройство без труда справится с интенсивным трафиком и сложными сетевыми задачами. Компактный настольный форм-фактор не потребует отдельной серверной — коммутатор удобно разместить прямо на рабочем месте. Вес всего 3,45 кг — легко переместить в нужную зону при необходимости.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 42200 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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