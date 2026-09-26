Коммутатор OSNOVO SW-70804/IL
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Характеристики
Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-70804/IL
Управляемый коммутатор OSNOVO создаёт прочную основу для вашей сети. Это компактное настольное устройство весит всего 1,2 кг — не займёт много места и легко впишется в офис или небольшую серверную. Восемь портов RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с позволят быстро подключить множество рабочих мест или оборудования, а четыре порта SFP на 1 Гбит/с добавят гибкости для оптических линий. Поддержка стандартов PoE 802.3af и 802.3at позволяет напрямую питать IP-камеры, телефоны или точки доступа — дополнительный кабель не потребуется. Управляемый тип коммутатора даёт больше контроля и удобства в настройке сетевой инфраструктуры. Объёмная таблица MAC-адресов на 8000 записей легко справится с активной работой даже загруженной сети. OSNOVO — надёжный выбор для тех, кто ценит сочетание современного функционала, мощности и удобства в компактном формате.
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