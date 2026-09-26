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Коммутатор OSNOVO SW-70804/IL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор OSNOVO SW-70804/IL

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор OSNOVO SW-70804/IL - фото 1
  • Коммутатор OSNOVO SW-70804/IL - фото 2
  • Коммутатор OSNOVO SW-70804/IL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740819
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х9
Вес, кг.
1.06

Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-70804/IL

Управляемый коммутатор OSNOVO создаёт прочную основу для вашей сети. Это компактное настольное устройство весит всего 1,2 кг — не займёт много места и легко впишется в офис или небольшую серверную. Восемь портов RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с позволят быстро подключить множество рабочих мест или оборудования, а четыре порта SFP на 1 Гбит/с добавят гибкости для оптических линий. Поддержка стандартов PoE 802.3af и 802.3at позволяет напрямую питать IP-камеры, телефоны или точки доступа — дополнительный кабель не потребуется. Управляемый тип коммутатора даёт больше контроля и удобства в настройке сетевой инфраструктуры. Объёмная таблица MAC-адресов на 8000 записей легко справится с активной работой даже загруженной сети. OSNOVO — надёжный выбор для тех, кто ценит сочетание современного функционала, мощности и удобства в компактном формате.



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Отзывы о товаре Коммутатор OSNOVO SW-70804/IL




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор OSNOVO создаёт прочную основу для вашей сети. Это компактное настольное устройство весит всего 1,2 кг — не займёт много места и легко впишется в офис или небольшую серверную. Восемь портов RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с позволят быстро подключить множество рабочих мест или оборудования, а четыре порта SFP на 1 Гбит/с добавят гибкости для оптических линий. Поддержка стандартов PoE 802.3af и 802.3at позволяет напрямую питать IP-камеры, телефоны или точки доступа — дополнительный кабель не потребуется. Управляемый тип коммутатора даёт больше контроля и удобства в настройке сетевой инфраструктуры. Объёмная таблица MAC-адресов на 8000 записей легко справится с активной работой даже загруженной сети. OSNOVO — надёжный выбор для тех, кто ценит сочетание современного функционала, мощности и удобства в компактном формате.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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