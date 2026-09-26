Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS
SNR — это управляемый коммутатор, который специально создан для бизнеса с высокими требованиями к масштабируемости и гибкости сети. 48 портов RJ45 с поддержкой скорости до 1 Гбит/сек и таким же количеством SFP-портов позволяют легко подключать огромное количество устройств и формировать отказоустойчивую инфраструктуру. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает этот коммутатор отличным решением для питания IP-камер, телефонов и точек доступа прямо по кабелю, без лишней проводки. Устройство настольного форм-фактора, удобно разместить даже в ограниченном пространстве. Коммутатор уровня L2 предлагает расширенные возможности организации сети. Большая таблица MAC-адресов — до 16000 записей — позволяет обслуживать сотни клиентов без риска потери производительности. Вес — 4,76 кг, что обеспечивает устойчивость на рабочей поверхности.
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