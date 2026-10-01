Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F
Серия коммутаторов Zyxel GS2220 специально разработана для конвергентных сетей. Первый индустрии коммутатор 3 вариантами управления Серия GS2220 это первые гибридные коммутаторы централизованным управлением Nebula, автономным режимом работы поддержкой полного управления по SNMP. Мощный функционал L2 Серия GS2220 имеет богатый набор функций уровня, формирующий трафик для разнообразных развертываний VoIP, видеоконференций IPTV. Расширенные функции управления трафиком серии GS2220, такие как L2 multicast, IGMP snooping, Multicast VLAN Registration (MVR), обеспечивают гостиницам, предприятиям учебным заведениям большую гибкость более эффективное управление потоками данных для конвергентных приложений сегодняшнего дня.
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