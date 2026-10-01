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Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F

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Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F - фото 1
Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F - фото 2
Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F - фото 3
Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
53 800 руб.  72 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631098
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
38х23х8
Вес, кг.
2.75

Описание товара Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F

Серия коммутаторов Zyxel GS2220 специально разработана для конвергентных сетей. Первый индустрии коммутатор 3 вариантами управления Серия GS2220 это первые гибридные коммутаторы централизованным управлением Nebula, автономным режимом работы поддержкой полного управления по SNMP. Мощный функционал L2 Серия GS2220 имеет богатый набор функций уровня, формирующий трафик для разнообразных развертываний VoIP, видеоконференций IPTV. Расширенные функции управления трафиком серии GS2220, такие как L2 multicast, IGMP snooping, Multicast VLAN Registration (MVR), обеспечивают гостиницам, предприятиям учебным заведениям большую гибкость более эффективное управление потоками данных для конвергентных приложений сегодняшнего дня.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS2220-10HP-EU0101F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Описание
Серия коммутаторов Zyxel GS2220 специально разработана для конвергентных сетей. Первый индустрии коммутатор 3 вариантами управления Серия GS2220 это первые гибридные коммутаторы централизованным управлением Nebula, автономным режимом работы поддержкой полного управления по SNMP. Мощный функционал L2 Серия GS2220 имеет богатый набор функций уровня, формирующий трафик для разнообразных развертываний VoIP, видеоконференций IPTV. Расширенные функции управления трафиком серии GS2220, такие как L2 multicast, IGMP snooping, Multicast VLAN Registration (MVR), обеспечивают гостиницам, предприятиям учебным заведениям большую гибкость более эффективное управление потоками данных для конвергентных приложений сегодняшнего дня.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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