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Коммутатор TP-Link SG3428XF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG3428XF

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Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
20
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 8
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 9
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 10
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 11
  • Коммутатор TP-Link SG3428XF - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 540 руб. 
Начислим 1017 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723713
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TP-Link SG3428XF
63 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, краткое руководство по настройке, набор для монтажа в стойку, резиновые ножки.
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
20
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Гонконг
Размеры в упаковке, см
54х34х10
Вес, кг.
3.9

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428XF

Коммутатор, TP-Link, SG3428XF, JetStream управляемый коммутатор уровня 2+ на 20 гигабитных портов SFP, 4 порта SFP+ 10 Гбит/с и 4 комбинированных порта SFP/RJ45 Uplink 10 Гбит/с: четыре слота SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную ёмкость. Гигабитные оптические порты: 20 гигабитных SFP-портов и 4 гигабитных комбинированных порта SFP/RJ45 обеспечат надёжное высокоскоростное подключение к другим коммутаторам и устройствам. Интеграция с Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP) 1 , централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: простое и удобное управление через облако и приложение Omada. Статическая маршрутизация: повысит эффективность использования сетевых ресурсов за счёт маршрутизации внутреннего трафика. Надёжная



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3428XF




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, краткое руководство по настройке, набор для монтажа в стойку, резиновые ножки.
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
20
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
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Страна производитель
Гонконг
Описание
Коммутатор, TP-Link, SG3428XF, JetStream управляемый коммутатор уровня 2+ на 20 гигабитных портов SFP, 4 порта SFP+ 10 Гбит/с и 4 комбинированных порта SFP/RJ45 Uplink 10 Гбит/с: четыре слота SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную ёмкость. Гигабитные оптические порты: 20 гигабитных SFP-портов и 4 гигабитных комбинированных порта SFP/RJ45 обеспечат надёжное высокоскоростное подключение к другим коммутаторам и устройствам. Интеграция с Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP) 1 , централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: простое и удобное управление через облако и приложение Omada. Статическая маршрутизация: повысит эффективность использования сетевых ресурсов за счёт маршрутизации внутреннего трафика. Надёжная


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link SG3428XF – стоимость товара 63540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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