Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 610 руб.
В наличии
Код товара: 569969
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
70 610 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х41х12
Вес, кг.
4
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE
Ubiquiti UniFi Switch 48 POE имеется 48 гигабитных портов Ethernet (включая 32 порта с поддержкой 802.3at PoE+ с автоматическим распознаванием), и 4 порта SFP. Мощная коммутация UniFi второго поколения. Ubiquiti UniFi Switch 48 POE является управляемым гигабитным коммутатором второго уровня 2, который с легкостью обеспечит гигабитное подключение с питанием к вашим устройствам RJ45 Ethernet и коммутацию трафика. Имеется 1,3-дюймовой сенсорный LCM дисплей, который поможет быстро управлять и отображать текущее состояние устройства.
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Ubiquiti UniFi Switch 48 POE имеется 48 гигабитных портов Ethernet (включая 32 порта с поддержкой 802.3at PoE+ с автоматическим распознаванием), и 4 порта SFP. Мощная коммутация UniFi второго поколения. Ubiquiti UniFi Switch 48 POE является управляемым гигабитным коммутатором второго уровня 2, который с легкостью обеспечит гигабитное подключение с питанием к вашим устройствам RJ45 Ethernet и коммутацию трафика. Имеется 1,3-дюймовой сенсорный LCM дисплей, который поможет быстро управлять и отображать текущее состояние устройства.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - по цене 70610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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