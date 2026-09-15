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Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A

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Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A - фото 3
Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 780 руб. 
Начислим 1165 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A
72 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
12
Габаритные размеры, мм
440x44x210
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
4.1

Описание товара Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A

Настраиваемый L2+ коммутатор DXS-1210-12TC, оснащенный портами 10GBase-T, портами 10GBase-X SFP+ 2 комбо-портами 10GBase-T/SFP+, осуществляет коммутацию трафика на скорости до 10 Гбит/с предназначен для использования сетях предприятий малого среднего бизнеса. Благодаря наличию комбо-портов 10GBase-T/SFP+, DXS-1210-12TC предоставляет широкие возможности подключения, упрощая, таким образом, интеграцию сеть. За счет высокой производительности данный коммутатор позволяет использовать такие услуги, как облачные сервисы, виртуализация, также приложения server-to-server. DXS-1210-12TC является экономически выгодным решением для организации сетей 10 Gigabit Ethernet.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
12
Габаритные размеры, мм
440x44x210
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый L2+ коммутатор DXS-1210-12TC, оснащенный портами 10GBase-T, портами 10GBase-X SFP+ 2 комбо-портами 10GBase-T/SFP+, осуществляет коммутацию трафика на скорости до 10 Гбит/с предназначен для использования сетях предприятий малого среднего бизнеса. Благодаря наличию комбо-портов 10GBase-T/SFP+, DXS-1210-12TC предоставляет широкие возможности подключения, упрощая, таким образом, интеграцию сеть. За счет высокой производительности данный коммутатор позволяет использовать такие услуги, как облачные сервисы, виртуализация, также приложения server-to-server. DXS-1210-12TC является экономически выгодным решением для организации сетей 10 Gigabit Ethernet.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A - по цене 72780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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