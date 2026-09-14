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Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48 - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48 - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48 - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729815
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, комплект для монтажа.
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
52х43х12
Вес, кг.
6.1

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48

Коммутатор Ubiquiti — это высококачественное сетевое устройство, предназначенное для обеспечения надежного и быстрого соединения в корпоративной или домашней сети. Весом 4,9 кг, этот управляемый коммутатор предлагает пользователям большую гибкость и контроль над сетью. Он оснащен 4 портами SFP, каждый из которых поддерживает скорость до 1 Гбит/с, что делает его идеальным решением для организации высокоскоростных подключений с использованием оптоволоконных линий. Отсутствие поддержки PoE свидетельствует о том, что коммутатор сосредоточен на эффективности передачи данных без применения питания по Ethernet-кабелям. Работа на уровне L3 означает, что коммутатор способен выполнять маршрутизацию на сетевом уровне, увеличивая эффективность управления большими сетями. Настольный форм-фактор обеспечивает легкость в размещении и делает это устройство удобным для использования в различных рабочих средах. Бренд Ubiquiti известен своим акцентом на инновации и надежность, и этот коммутатор не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет управляемое сетевое оборудование с продуманными функциями и высоким уровнем производительности.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, комплект для монтажа.
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Коммутатор Ubiquiti — это высококачественное сетевое устройство, предназначенное для обеспечения надежного и быстрого соединения в корпоративной или домашней сети. Весом 4,9 кг, этот управляемый коммутатор предлагает пользователям большую гибкость и контроль над сетью. Он оснащен 4 портами SFP, каждый из которых поддерживает скорость до 1 Гбит/с, что делает его идеальным решением для организации высокоскоростных подключений с использованием оптоволоконных линий. Отсутствие поддержки PoE свидетельствует о том, что коммутатор сосредоточен на эффективности передачи данных без применения питания по Ethernet-кабелям. Работа на уровне L3 означает, что коммутатор способен выполнять маршрутизацию на сетевом уровне, увеличивая эффективность управления большими сетями. Настольный форм-фактор обеспечивает легкость в размещении и делает это устройство удобным для использования в различных рабочих средах. Бренд Ubiquiti известен своим акцентом на инновации и надежность, и этот коммутатор не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет управляемое сетевое оборудование с продуманными функциями и высоким уровнем производительности.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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