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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE

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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 1
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 2
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 3
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 4
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 5
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 6
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 7
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 4
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 5
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 6
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 7
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 140 руб. 
Начислим 1251 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491574
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE
78 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х39х12
Вес, кг.
4

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE

Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE представляет собой высокопроизводительное решение для корпоративного использования и решения даже самых сложных задач. Данная модель отличается широкими возможностями, большой функциональностью и отлично подойдет как для расширения локальной сети предприятия, так и для развертывания, например, IP-телефонии или системы видеонаблюдения. Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE относится к управляемому типу сетевого оборудования. В основе модели используется микропроцессор, благодаря которому обеспечивается расширенный набор функций и различных протоколов сетевого управления. Встроенная таблица MAC-адресов насчитывает большое количество позиций, скорость передачи данных может достигать 1000 Мбит/с. Помимо этого коммутатор поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели устройства предусмотрено 24 порта с поддержкой PoE, 2 выхода при этом соответствуют типу SFP. Коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и за счет своих размеров может монтироваться в стойки для телекоммуникационного оборудования. Для работы устройства используется сеть 220 В. Комплект поставки включает в себя сетевой кабель питания и крепежные элементы.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE представляет собой высокопроизводительное решение для корпоративного использования и решения даже самых сложных задач. Данная модель отличается широкими возможностями, большой функциональностью и отлично подойдет как для расширения локальной сети предприятия, так и для развертывания, например, IP-телефонии или системы видеонаблюдения. Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE относится к управляемому типу сетевого оборудования. В основе модели используется микропроцессор, благодаря которому обеспечивается расширенный набор функций и различных протоколов сетевого управления. Встроенная таблица MAC-адресов насчитывает большое количество позиций, скорость передачи данных может достигать 1000 Мбит/с. Помимо этого коммутатор поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели устройства предусмотрено 24 порта с поддержкой PoE, 2 выхода при этом соответствуют типу SFP. Коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и за счет своих размеров может монтироваться в стойки для телекоммуникационного оборудования. Для работы устройства используется сеть 220 В. Комплект поставки включает в себя сетевой кабель питания и крепежные элементы.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE - по цене 78140 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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