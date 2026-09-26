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Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN

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Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN - фото 5
Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов SFP
8
  • Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN - фото 1
  • Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN - фото 2
  • Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN - фото 3
  • Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN - фото 4
  • Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN - фото 5
  • Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 410 руб. 
Начислим 1639 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN
102 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN

Управляемый коммутатор MikroTik — это компактное и мощное решение для современной сети. Уровень L3 открывает возможности маршрутизации на профессиональном уровне, а восемь SFP-портов со скоростью до 1 Гбит/с позволяют гибко наращивать инфраструктуру и подключать оптические каналы. Настольный форм-фактор отлично впишется в офисное пространство или дома — устройство не займет много места. Весит всего 1 кг, что удобно при установке и перемещении. Надежный помощник для тех, кто ценит управляемость и высокую производительность в компактном корпусе.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор MikroTik — это компактное и мощное решение для современной сети. Уровень L3 открывает возможности маршрутизации на профессиональном уровне, а восемь SFP-портов со скоростью до 1 Гбит/с позволяют гибко наращивать инфраструктуру и подключать оптические каналы. Настольный форм-фактор отлично впишется в офисное пространство или дома — устройство не займет много места. Весит всего 1 кг, что удобно при установке и перемещении. Надежный помощник для тех, кто ценит управляемость и высокую производительность в компактном корпусе.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
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Коммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN - купить по цене 102410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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