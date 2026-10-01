Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-AGGREGATION
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631062
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
10 Гбит/с RJ45, 25 Гбит/с SFP28
Порты
24 порта 10 Гбит/с RJ45, 2 порта 25 Гбит/с SFP28
Габаритные размеры, мм
442 x 44 x 285
Разъёмы/Порты
24 порта 10 Гбит/с RJ45, 2 порта 25 Гбит/с SFP28
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16.000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
6.6
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-AGGREGATION
управляемый коммутатор уровня L3, 24 порта 10 Гбит/с RJ45, 2 порта 25 Гбит/с SFP28, 120 Вт PoE бюджет
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Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
10 Гбит/с RJ45, 25 Гбит/с SFP28
Порты
24 порта 10 Гбит/с RJ45, 2 порта 25 Гбит/с SFP28
Габаритные размеры, мм
442 x 44 x 285
Разъёмы/Порты
24 порта 10 Гбит/с RJ45, 2 порта 25 Гбит/с SFP28
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16.000
Страна производитель
Китай
управляемый коммутатор уровня L3, 24 порта 10 Гбит/с RJ45, 2 порта 25 Гбит/с SFP28, 120 Вт PoE бюджет
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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