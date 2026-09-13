Коммутатор TP-Link SG6428XHP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG6428XHP
Управляемый коммутатор TP-Link — решение для тех, кто ценит гибкость и стабильность локальной сети. Настольный форм-фактор позволяет установить устройство прямо на рабочем месте, не занимая много места. С поддержкой PoE стандартов 802.3af и 802.3at вы сможете легко подключать и питать совместимые устройства — камеры, точки доступа и телефоны — без лишних проводов. Скорость портов SFP до 1 Гбит/с и базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают плавную работу даже при высокой нагрузке. Вместительная таблица MAC-адресов на 32 000 записей позволяет коммутатору мгновенно реагировать на быстрое расширение сети. Коммутатор TP-Link уровня L2 идеально подойдет для офиса или небольшого предприятия, где важны надежность, контроль и универсальность подключения.
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