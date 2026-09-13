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Коммутатор TP-Link SG6428XHP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG6428XHP

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link SG6428XHP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG6428XHP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG6428XHP - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG6428XHP - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG6428XHP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
171 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723590
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11.32

Описание товара Коммутатор TP-Link SG6428XHP

Управляемый коммутатор TP-Link — решение для тех, кто ценит гибкость и стабильность локальной сети. Настольный форм-фактор позволяет установить устройство прямо на рабочем месте, не занимая много места. С поддержкой PoE стандартов 802.3af и 802.3at вы сможете легко подключать и питать совместимые устройства — камеры, точки доступа и телефоны — без лишних проводов. Скорость портов SFP до 1 Гбит/с и базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают плавную работу даже при высокой нагрузке. Вместительная таблица MAC-адресов на 32 000 записей позволяет коммутатору мгновенно реагировать на быстрое расширение сети. Коммутатор TP-Link уровня L2 идеально подойдет для офиса или небольшого предприятия, где важны надежность, контроль и универсальность подключения.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG6428XHP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор TP-Link — решение для тех, кто ценит гибкость и стабильность локальной сети. Настольный форм-фактор позволяет установить устройство прямо на рабочем месте, не занимая много места. С поддержкой PoE стандартов 802.3af и 802.3at вы сможете легко подключать и питать совместимые устройства — камеры, точки доступа и телефоны — без лишних проводов. Скорость портов SFP до 1 Гбит/с и базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают плавную работу даже при высокой нагрузке. Вместительная таблица MAC-адресов на 32 000 записей позволяет коммутатору мгновенно реагировать на быстрое расширение сети. Коммутатор TP-Link уровня L2 идеально подойдет для офиса или небольшого предприятия, где важны надежность, контроль и универсальность подключения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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