Коммутатор Huawei (98011318-SET1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 250 руб.
В наличии
Код товара: 651009
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
178 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
24
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х39х10
Вес, кг.
4
Описание товара Коммутатор Huawei (98011318-SET1)
Коммутатор 24 PORT 4*10GE SFP+ S5735-L24P4X-A1 HUAWEI.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
24
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Коммутатор 24 PORT 4*10GE SFP+ S5735-L24P4X-A1 HUAWEI.
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Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Huawei (98011318-SET1) - стоимость товара 178250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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