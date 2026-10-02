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Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE)

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Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) - фото 1
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) - фото 2
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) - фото 3
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 320 руб. 
Начислим 1974 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE)
123 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х52х12
Вес, кг.
5

Описание товара Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE)

UniFi Switch Pro 48 PoE по своему внешнему виду мало чем отличается от своих предшественников, однако теперь свитч имеет небольшой сенсорный 1.3 дюймовый дисплей. Сетевой интерфейс по-прежнему насчитывает 48 гигабитных портов Ethernet, каждый из которых в автоматическом режиме согласовывает подачу PoE с подключённым устройством. Кроме того модель получила два слота стандарта SFP+.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
UniFi Switch Pro 48 PoE по своему внешнему виду мало чем отличается от своих предшественников, однако теперь свитч имеет небольшой сенсорный 1.3 дюймовый дисплей. Сетевой интерфейс по-прежнему насчитывает 48 гигабитных портов Ethernet, каждый из которых в автоматическом режиме согласовывает подачу PoE с подключённым устройством. Кроме того модель получила два слота стандарта SFP+.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 123320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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