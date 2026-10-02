Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 320 руб.
В наличии
Код товара: 407749
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
123 320 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х52х12
Вес, кг.
5
Описание товара Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE)
UniFi Switch Pro 48 PoE по своему внешнему виду мало чем отличается от своих предшественников, однако теперь свитч имеет небольшой сенсорный 1.3 дюймовый дисплей. Сетевой интерфейс по-прежнему насчитывает 48 гигабитных портов Ethernet, каждый из которых в автоматическом режиме согласовывает подачу PoE с подключённым устройством. Кроме того модель получила два слота стандарта SFP+.
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UniFi Switch Pro 48 PoE по своему внешнему виду мало чем отличается от своих предшественников, однако теперь свитч имеет небольшой сенсорный 1.3 дюймовый дисплей. Сетевой интерфейс по-прежнему насчитывает 48 гигабитных портов Ethernet, каждый из которых в автоматическом режиме согласовывает подачу PoE с подключённым устройством. Кроме того модель получила два слота стандарта SFP+.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch (USW-PRO-48-POE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 123320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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