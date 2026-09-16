Описание товара Коммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A

Представляем коммутатор D-Link DXS-3410-32SY — высокопроизводительное и многофункциональное сетевое решение, созданное для построения мощной и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Это устройство третьего уровня, которое не просто объединяет сетевые узлы, а эффективно управляет трафиком, обеспечивая беспрецедентную скорость и контроль данных в современных центрах обработки данных и корпоративных сетях. Благодаря компактному исполнению для монтажа в стойку высотой всего один юнит, коммутатор экономит ценное пространство в серверной, сохраняя при этом исключительную мощность. Его внутренняя пропускная способность составляет 760 гигабит в секунду, что гарантирует мгновенную передачу информации между всеми портами без задержек и узких мест. Устройство поддерживает максимальную скорость передачи данных по Ethernet до 25 гигабит в секунду, что делает его идеальным для работы с ресурсоемкими приложениями, большими данными и виртуализированными средами. Коммутатор оснащен тридцатью двумя портами для передачи данных, что обеспечивает гибкость подключения. Двадцать восемь из них — это порты SFP+ со скоростью 10 гигабит в секунду, а четыре — высокоскоростные порты SFP28, поддерживающие 25 гигабит в секунду. Такая конфигурация позволяет создать высокоскоростное магистральное соединение и подключить критически важные серверы или системы хранения данных. Устройство эффективно обрабатывает крупные пакеты данных, поддерживая режим Jumbo Frame размером до 10 килобайт, что значительно повышает производительность при передаче больших объемов информации. Для обеспечения интеллектуальной коммутации и безопасности в устройстве реализована поддержка виртуальных локальных сетей по стандарту IEEE 802.1q. Оно полностью совместимо с современным интернет-протоколом IPv6, что будущепрочивает вашу сеть. Наличие сервера протокола динамической конфигурации узла упрощает управление сетевыми адресами. Устройство обладает значительными аппаратными ресурсами: объем оперативной памяти составляет один гигабайт, а флэш-памяти — 256 мегабайт, что обеспечивает стабильную работу сложных таблиц маршрутизации и приложений. Размер таблицы MAC-адресов рассчитан на 32 тысячи записей, что достаточно даже для самых разветвленных сетей. Одной из ключевых особенностей является возможность объединения нескольких устройств в стек, что позволяет централизованно управлять группой коммутаторов как одним логическим устройством, значительно упрощая масштабирование и администрирование. Управлять коммутатором удобно через привычный веб-интерфейс или через командную строку, доступ к которой осуществляется через консольный порт RJ-45. Для безопасного удаленного управления поддерживаются протоколы SSH и Telnet, а для интеграции в системы мониторинга — протокол простого управления сетями. Наличие выделенного порта управления и порта USB Type-A добавляет гибкости при эксплуатации и обслуживании устройства.