Коммутатор TP-Link SG6654X

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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
151 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723591
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Коммутаторы TP-Link — управляемое решение уровня L2 для построения производительной проводной сети. Настольный форм-фактор удобно использовать там, где требуется организовать большое количество подключений без перехода к более сложным решениям.
Модель оснащена 48 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения большого числа сетевых устройств и работы с гигабитными соединениями. Для расширения сетевой инфраструктуры предусмотрено 6 портов SFP со скоростью 1 Гбит/с.
Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет передавать питание и данные по сетевому кабелю совместимым устройствам. Размер таблицы MAC-адресов на 32 000 записей обеспечивает уверенную работу в разветвлённых сетях с большим количеством подключений.
Коммутаторы TP-Link — управляемое решение уровня L2 для построения производительной проводной сети. Настольный форм-фактор удобно использовать там, где требуется организовать большое количество подключений без перехода к более сложным решениям.
Модель оснащена 48 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения большого числа сетевых устройств и работы с гигабитными соединениями. Для расширения сетевой инфраструктуры предусмотрено 6 портов SFP со скоростью 1 Гбит/с.
Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет передавать питание и данные по сетевому кабелю совместимым устройствам. Размер таблицы MAC-адресов на 32 000 записей обеспечивает уверенную работу в разветвлённых сетях с большим количеством подключений.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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