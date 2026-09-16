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Коммутатор TP-Link SG6654X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG6654X

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Коммутатор TP-Link SG6654X - фото 2
Коммутатор TP-Link SG6654X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link SG6654X - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG6654X - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG6654X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
151 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723591
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
9.01

Описание товара Коммутатор TP-Link SG6654X

Коммутаторы TP-Link — управляемое решение уровня L2 для построения производительной проводной сети. Настольный форм-фактор удобно использовать там, где требуется организовать большое количество подключений без перехода к более сложным решениям. Модель оснащена 48 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения большого числа сетевых устройств и работы с гигабитными соединениями. Для расширения сетевой инфраструктуры предусмотрено 6 портов SFP со скоростью 1 Гбит/с. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет передавать питание и данные по сетевому кабелю совместимым устройствам. Размер таблицы MAC-адресов на 32 000 записей обеспечивает уверенную работу в разветвлённых сетях с большим количеством подключений.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG6654X




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы TP-Link — управляемое решение уровня L2 для построения производительной проводной сети. Настольный форм-фактор удобно использовать там, где требуется организовать большое количество подключений без перехода к более сложным решениям. Модель оснащена 48 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения большого числа сетевых устройств и работы с гигабитными соединениями. Для расширения сетевой инфраструктуры предусмотрено 6 портов SFP со скоростью 1 Гбит/с. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет передавать питание и данные по сетевому кабелю совместимым устройствам. Размер таблицы MAC-адресов на 32 000 записей обеспечивает уверенную работу в разветвлённых сетях с большим количеством подключений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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