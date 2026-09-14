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Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F)

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Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729795
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Силовой кабель, набор для монтажа в стойке.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х39х9
Вес, кг.
5.7

Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F)

Коммутатор Zyxel — это высокопроизводительное сетевое решение, созданное для обеспечения надежного и эффективного соединения в корпоративных и офисных средах. Этот управляемый коммутатор уровня L2 обладает всеми необходимыми функциями для оптимизации сетевой инфраструктуры. **Характеристики:** - **Вес:** 4,1 кг, что делает его достаточно легким для установки в различных условиях, как на полке, так и на столе. - **Количество портов RJ45:** 48 портов, поддерживающих базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, позволяют без труда подключать большое количество устройств. - **Количество портов SFP:** 4 порта, предоставляющие расширенные возможности для подключения оптических каналов и повышения скорости обмена данными. - **Форм-фактор:** Настольный дизайн обеспечивает удобство установки и размещения в любом помещении. - **Поддержка PoE:** Отсутствует, что делает его более подходящим для сценариев, не требующих питания по сети. - **Скорость портов SFP:** Не указана, но ориентирована на расширение возможностей соединений. - **Размер таблицы MAC адресов:** Поддерживает до 16000 адресов, что обеспечивает значительную емкость для обработки большого объема подключений и предотвращение конфликтов. Коммутатор Zyxel — это надежное устройство, передовой функционал которого обеспечит качественную поддержку вашей сети, гарантируя ей стабильность и гибкость в управлении сетевыми потоками. Он идеально подходит для тех, кто ищет эффективное решение для построения и управления сетевой инфраструктурой.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Силовой кабель, набор для монтажа в стойке.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Zyxel — это высокопроизводительное сетевое решение, созданное для обеспечения надежного и эффективного соединения в корпоративных и офисных средах. Этот управляемый коммутатор уровня L2 обладает всеми необходимыми функциями для оптимизации сетевой инфраструктуры. **Характеристики:** - **Вес:** 4,1 кг, что делает его достаточно легким для установки в различных условиях, как на полке, так и на столе. - **Количество портов RJ45:** 48 портов, поддерживающих базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, позволяют без труда подключать большое количество устройств. - **Количество портов SFP:** 4 порта, предоставляющие расширенные возможности для подключения оптических каналов и повышения скорости обмена данными. - **Форм-фактор:** Настольный дизайн обеспечивает удобство установки и размещения в любом помещении. - **Поддержка PoE:** Отсутствует, что делает его более подходящим для сценариев, не требующих питания по сети. - **Скорость портов SFP:** Не указана, но ориентирована на расширение возможностей соединений. - **Размер таблицы MAC адресов:** Поддерживает до 16000 адресов, что обеспечивает значительную емкость для обработки большого объема подключений и предотвращение конфликтов. Коммутатор Zyxel — это надежное устройство, передовой функционал которого обеспечит качественную поддержку вашей сети, гарантируя ей стабильность и гибкость в управлении сетевыми потоками. Он идеально подходит для тех, кто ищет эффективное решение для построения и управления сетевой инфраструктурой.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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