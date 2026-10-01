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Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F)

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Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 3
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 4
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 5
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 4
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 5
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
172 200 руб.  230 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631119
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
62х37х11
Вес, кг.
6.5

Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F)

Коммутатор представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1930-30 (XMG1930-30-ZZ0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Описание
Коммутатор представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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