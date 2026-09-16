Коммутатор TP-Link SX3032F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SX3032F
JetStream управляемый коммутатор уровня 2+ на 8 портов SFP+ 10GE Молниеносный 10G : восемь портов SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную ёмкость 160 Гбит/с. Интеграция с Omada SDN : автоматическая настройка параметров (ZTP) ** , централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление : облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Статическая маршрутизация : регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надёжная защита : привязка IP?MAC?порт, список управления доступом (ACL), безопасность портов, защита от DoS?атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X, аутентификация RADIUS и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений : приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Standalone-управление : веб?интерфейс, интерфейс командной строки CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP, RMON и Dual Image.
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