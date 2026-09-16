Top.Mail.Ru
Коммутатор TP-Link SX3032F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор TP-Link SX3032F

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор TP-Link SX3032F - фото 1
Коммутатор TP-Link SX3032F - фото 2
Коммутатор TP-Link SX3032F - фото 3
Коммутатор TP-Link SX3032F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов SFP
32
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SX3032F - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SX3032F - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SX3032F - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SX3032F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 220 руб. 
Начислим 1908 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TP-Link SX3032F
119 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов SFP
32
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х4
Вес, кг.
6.2

Описание товара Коммутатор TP-Link SX3032F

JetStream управляемый коммутатор уровня 2+ на 8 портов SFP+ 10GE Молниеносный 10G : восемь портов SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную ёмкость 160 Гбит/с. Интеграция с Omada SDN : автоматическая настройка параметров (ZTP) ** , централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление : облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Статическая маршрутизация : регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надёжная защита : привязка IP?MAC?порт, список управления доступом (ACL), безопасность портов, защита от DoS?атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X, аутентификация RADIUS и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений : приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Standalone-управление : веб?интерфейс, интерфейс командной строки CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP, RMON и Dual Image.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SX3032F




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов SFP
32
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
JetStream управляемый коммутатор уровня 2+ на 8 портов SFP+ 10GE Молниеносный 10G : восемь портов SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную ёмкость 160 Гбит/с. Интеграция с Omada SDN : автоматическая настройка параметров (ZTP) ** , централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление : облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Статическая маршрутизация : регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надёжная защита : привязка IP?MAC?порт, список управления доступом (ACL), безопасность портов, защита от DoS?атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X, аутентификация RADIUS и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений : приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Standalone-управление : веб?интерфейс, интерфейс командной строки CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP, RMON и Dual Image.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link SX3032F - по цене 119220 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...