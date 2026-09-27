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Коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
12
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 560 руб. 
Начислим 1705 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A
106 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
12
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A

Коммутатор D-Link — управляемое решение уровня L2 для организации стабильного сетевого подключения. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте или в сетевой зоне, а 12 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают гибкое подключение оборудования. Для расширения сетевой инфраструктуры предусмотрены 2 порта SFP со скоростью 1 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 32 000 записей поддерживает работу с большим количеством сетевых устройств. Коммутатор не поддерживает PoE, поэтому питание подключаемого оборудования по сетевому кабелю не предусмотрено. Вес устройства — 3,15 кг.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
12
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link — управляемое решение уровня L2 для организации стабильного сетевого подключения. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте или в сетевой зоне, а 12 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают гибкое подключение оборудования. Для расширения сетевой инфраструктуры предусмотрены 2 порта SFP со скоростью 1 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 32 000 записей поддерживает работу с большим количеством сетевых устройств. Коммутатор не поддерживает PoE, поэтому питание подключаемого оборудования по сетевому кабелю не предусмотрено. Вес устройства — 3,15 кг.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
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Коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A – стоимость товара 106560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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