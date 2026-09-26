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Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A2A

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Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740871
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х47х12
Вес, кг.
6.3

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A2A

Этот управляемый коммутатор D-Link уровня L3 создан для масштабных задач. С целых 48 портами RJ45 и двумя SFP-портами с пропускной способностью до 1 Гбит/с он легко справляется с подключением большого числа устройств — идеален для корпоративных сетей, где важна каждая секунда скорости. Базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек гарантирует стабильную и быструю работу. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволит питать требовательное сетевое оборудование без лишних проводов. Вместительная таблица MAC-адресов на 16000 записей отлично подходит для сложной распределённой инфраструктуры. Несмотря на впечатляющие возможности, коммутатор выполнен в настольном форм-факторе и весит всего 4,8 кг — не займёт лишнего места в офисе или серверной.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Этот управляемый коммутатор D-Link уровня L3 создан для масштабных задач. С целых 48 портами RJ45 и двумя SFP-портами с пропускной способностью до 1 Гбит/с он легко справляется с подключением большого числа устройств — идеален для корпоративных сетей, где важна каждая секунда скорости. Базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек гарантирует стабильную и быструю работу. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволит питать требовательное сетевое оборудование без лишних проводов. Вместительная таблица MAC-адресов на 16000 записей отлично подходит для сложной распределённой инфраструктуры. Несмотря на впечатляющие возможности, коммутатор выполнен в настольном форм-факторе и весит всего 4,8 кг — не займёт лишнего места в офисе или серверной.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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