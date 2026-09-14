Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52 (XGS1935-52-EU0101F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52 (XGS1935-52-EU0101F)
Коммутатор Zyxel представляет собой мощное и надежное решение для организации сетевой инфраструктуры в офисах и небольших предприятиях. Он обеспечивает базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, что позволяет удовлетворить современные требования к скорости и стабильности соединения. Данный управляемый коммутатор функционирует на уровне L2, предлагая продвинутые функции коммутатора второго уровня, которые полезны для сегментации сети и управления трафиком. Коммутатор оснащен 48 портами RJ45 для подключения различных устройств и 4 портами SFP со скоростью 1 Гбит/с для организации высокоскоростных оптоволоконных каналов. Это делает его идеальным выбором для гибкой настройки и масштабирования сети. Возможности устройства дополнительно расширяются за счет поддержки технологии Power over Ethernet (PoE) стандарта 802.3af, что позволяет питать сетевые устройства напрямую через Ethernet-кабель, уменьшая количество проводов и упрощая установку оборудования. Компактный настольный форм-фактор коммутатора облегчает его размещение в ограниченном пространстве, а вес в 3,7 кг делает его достаточно легким для перемещений. Этот продукт, произведенный под брендом Zyxel, гарантирует высокое качество и надежность, благодаря чему справляется с управлением обширных сетей и предлагает широкие функциональные возможности, включая базу таблицы MAC адресов на 16000 записей для эффективной обработки сетевых данных.
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