Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP)
Коммутатор TP-LINK TL-SG3452XP с рассчитанным на монтаж в стойку черным корпусом выпускается как решение для построения или масштабирования локальной сети в офисе или на предприятии. В приборе предусмотрены 48 гигабитных портов RJ-45 и 4 SFP-интерфейса со скоростью до 10 ГБит/сек для передачи данных по оптоволокну. Модель является управляемой и поддерживает настройку через web-интерфейс или другие технологии для уверенного выполнения рабочих задач. Модель является управляемой и поддерживает настройку через web-интерфейс или другие технологии для уверенного выполнения рабочих задач. За счет 48 портов с поддержкой Power over Ethernet коммутатор TP-LINK TL-SG3452XP может передавать питание к подключенному устройству сетевой периферии по свободным линиям витой пары, использованной для подключения. Он поддерживает подключение PoE-потребителей с общей потребляемой мощностью до 500 Вт.
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