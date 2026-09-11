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Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP) - фото 1
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP) - фото 2
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 600 руб. 
Начислим 1290 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP)
80 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х30
Вес, кг.
7

Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP)

Коммутатор TP-LINK TL-SG3452XP с рассчитанным на монтаж в стойку черным корпусом выпускается как решение для построения или масштабирования локальной сети в офисе или на предприятии. В приборе предусмотрены 48 гигабитных портов RJ-45 и 4 SFP-интерфейса со скоростью до 10 ГБит/сек для передачи данных по оптоволокну. Модель является управляемой и поддерживает настройку через web-интерфейс или другие технологии для уверенного выполнения рабочих задач. Модель является управляемой и поддерживает настройку через web-интерфейс или другие технологии для уверенного выполнения рабочих задач. За счет 48 портов с поддержкой Power over Ethernet коммутатор TP-LINK TL-SG3452XP может передавать питание к подключенному устройству сетевой периферии по свободным линиям витой пары, использованной для подключения. Он поддерживает подключение PoE-потребителей с общей потребляемой мощностью до 500 Вт.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-LINK TL-SG3452XP с рассчитанным на монтаж в стойку черным корпусом выпускается как решение для построения или масштабирования локальной сети в офисе или на предприятии. В приборе предусмотрены 48 гигабитных портов RJ-45 и 4 SFP-интерфейса со скоростью до 10 ГБит/сек для передачи данных по оптоволокну. Модель является управляемой и поддерживает настройку через web-интерфейс или другие технологии для уверенного выполнения рабочих задач. Модель является управляемой и поддерживает настройку через web-интерфейс или другие технологии для уверенного выполнения рабочих задач. За счет 48 портов с поддержкой Power over Ethernet коммутатор TP-LINK TL-SG3452XP может передавать питание к подключенному устройству сетевой периферии по свободным линиям витой пары, использованной для подключения. Он поддерживает подключение PoE-потребителей с общей потребляемой мощностью до 500 Вт.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link (TL-SG3452XP) - данный товар вы можете купить по цене 80600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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