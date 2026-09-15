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Коммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE)

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Коммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520815
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
24
Порты
12 портов 10/100/1000 Мбит RJ45, 12 портов 100/1000/2500 Мбит RJ45, 2 порта 1/10G SFP+
Габаритные размеры, мм
442.4 x 43.7 x 325
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х12
Вес, кг.
5.2

Описание товара Коммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE)

UniFi Switch Enterprise 24 PoE - управляемый коммутатор третьего уровня с 24 портами RJ45 и двумя слотами 10GbE SFP+ для соединения с каналами связи на скорости до 10 гигабит. Для подключения новых точек доступа Wi-Fi 6 коммутатор оснащен 12 портами 2.5 гигабита и 12 гигабитными портами. Все порты RJ45 совместимы со стандартом PoE+ и обеспечивают питание для устройств 802.3af/at, при максимальной нагрузке до 400Вт.

Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
24
Порты
12 портов 10/100/1000 Мбит RJ45, 12 портов 100/1000/2500 Мбит RJ45, 2 порта 1/10G SFP+
Габаритные размеры, мм
442.4 x 43.7 x 325
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
UniFi Switch Enterprise 24 PoE - управляемый коммутатор третьего уровня с 24 портами RJ45 и двумя слотами 10GbE SFP+ для соединения с каналами связи на скорости до 10 гигабит. Для подключения новых точек доступа Wi-Fi 6 коммутатор оснащен 12 портами 2.5 гигабита и 12 гигабитными портами. Все порты RJ45 совместимы со стандартом PoE+ и обеспечивают питание для устройств 802.3af/at, при максимальной нагрузке до 400Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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