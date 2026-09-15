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Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A

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Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 360 руб. 
Начислим 1494 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A
93 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE 802.3az
Порты
24 х 1000Base-X SFP, 2х10GBase-T, 4х10GBase-X SFP+
Габаритные размеры, мм
440х250х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
16k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х37х9
Вес, кг.
4.92

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A

Коммутатор DGS-3130-30S поддерживает такие функции безопасности, как многоуровневые списки управления доступом (ACL), управление штормом и IP-MAC-Port Binding (IMPB) с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Благодаря функции DHCP Snooping коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE 802.3az
Порты
24 х 1000Base-X SFP, 2х10GBase-T, 4х10GBase-X SFP+
Габаритные размеры, мм
440х250х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
16k
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DGS-3130-30S поддерживает такие функции безопасности, как многоуровневые списки управления доступом (ACL), управление штормом и IP-MAC-Port Binding (IMPB) с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Благодаря функции DHCP Snooping коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A - по цене 93360 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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