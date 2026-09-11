Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518846
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDI-X
Порты
16 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP
Габаритные размеры, мм
152x84x107
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х12
Вес, кг.
1.4
Описание товара Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT
Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT - промышленный 16- портовый гигабитный 802.3at PoE коммутатор, в прочном IP30 металлическом корпусе, приспособленный для стабильной работы в тяжелых промышленных условиях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 84 610 руб.21153 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ
-
В наличииЦена 87 100 руб.21775 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
-
В наличииЦена 87 830 руб.21958 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE)
-
В наличииЦена 90 410 руб.22603 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM
-
В наличииЦена 91 760 руб.22940 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM
-
В наличииЦена 93 460 руб.23365 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A
-
В наличииЦена 94 890 руб.23723 руб. в СплитКоммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN
-
В наличииЦена 99 840 руб.24960 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A
-
В наличииЦена 106 500 руб.26625 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A
-
В наличииЦена 106 860 руб.26715 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30PS/B2A
-
В наличииЦена 110 840 руб.27710 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A
-
В наличииЦена 119 240 руб.29810 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3032F
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDI-X
Порты
16 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP
Габаритные размеры, мм
152x84x107
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT - промышленный 16- портовый гигабитный 802.3at PoE коммутатор, в прочном IP30 металлическом корпусе, приспособленный для стабильной работы в тяжелых промышленных условиях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT