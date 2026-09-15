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Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P) - фото 1
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P) - фото 2
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
71 320 руб.  141 780 руб. 
Начислим 1142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586371
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P)
71 320 руб. -50%
141 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
6.8

Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P)

Соответствующий уровню 2+ управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3452P оснащен 48 гигабитными портами Ethernet и 4 портами SFP. Главная особенность модели – поддержка технологии PoE. Все Ethernet-порты способны обеспечивать питание PoE-совместимого оборудования. Вы сможете избежать затрат на организацию выделенных линий электропитания. Суммарный бюджет PoE, гарантируемый коммутатором, равен существенным 384 Вт. Максимальная мощность одного порта – 30 Вт. Коммутатор TP-Link TL-SG3452P сочетает в себе высокую производительность, значительный уровень сетевой безопасности, высокоэффективную приоритизацию трафика и широчайшие возможности управления. Отказоустойчивость устройства помогают обеспечивать 3 вентилятора, гарантирующие необходимое качество теплоотвода. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию внутри помещений, температура в которых должна соответствовать диапазону от 0 до 40 °C. Устройство, имеющее размеры 440x330x44 мм, может устанавливаться в стойку. Настольная установка коммутатора также допустима.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Соответствующий уровню 2+ управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3452P оснащен 48 гигабитными портами Ethernet и 4 портами SFP. Главная особенность модели – поддержка технологии PoE. Все Ethernet-порты способны обеспечивать питание PoE-совместимого оборудования. Вы сможете избежать затрат на организацию выделенных линий электропитания. Суммарный бюджет PoE, гарантируемый коммутатором, равен существенным 384 Вт. Максимальная мощность одного порта – 30 Вт. Коммутатор TP-Link TL-SG3452P сочетает в себе высокую производительность, значительный уровень сетевой безопасности, высокоэффективную приоритизацию трафика и широчайшие возможности управления. Отказоустойчивость устройства помогают обеспечивать 3 вентилятора, гарантирующие необходимое качество теплоотвода. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию внутри помещений, температура в которых должна соответствовать диапазону от 0 до 40 °C. Устройство, имеющее размеры 440x330x44 мм, может устанавливаться в стойку. Настольная установка коммутатора также допустима.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
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Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P) – стоимость товара 71320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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