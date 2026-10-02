Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648709
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Габаритные размеры, мм
76x135x152
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, кг.
2.14
Описание товара Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X
Коммутатор представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Габаритные размеры, мм
76x135x152
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Коммутатор представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
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