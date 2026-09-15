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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)

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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A) - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A) - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A) - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A) - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 830 руб. 
Начислим 1086 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)
67 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
57х55х14
Вес, кг.
8.42

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)

Коммутатор представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Описание
Коммутатор представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A) - этот товар вы можете купить по цене 67830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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