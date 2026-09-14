Top.Mail.Ru
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 3
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 4
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 5
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 6
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 4
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 5
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 6
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729796
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Силовой кабель, набор для монтажа в стойке.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х42х9
Вес, кг.
5.6

Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F)

Коммутатор ZYXEL — это высокопроизводительное решение для сетевого подключения, предназначенное для использования в малых и средних офисах. Устройство характеризуется компактным настольным форм-фактором и обладает весом 3,1 кг, что делает его достаточно мобильным и простым в установке. Коммутатор оснащен 24 портами RJ45, которые поддерживают базовую скорость передачи данных в 10/100/1000 Мбит/сек. Это обеспечивает быстрое и стабильное соединение для всех подключенных устройств. Кроме того, для увеличения гибкости и масштабируемости в устройстве предусмотрены 4 порта SFP, которые могут использоваться для подключения оптоволоконных линий связи. Управляемый тип коммутатора позволяет настраивать и оптимизировать сеть в соответствии с нуждами вашего бизнеса, обеспечивая высокую производительность и надежность. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000, что способствует улучшенной обработке и управлению сетевым трафиком. Важно отметить, что данная модель не поддерживает технологию PoE, поэтому для подключения устройств, требующих питания по Ethernet кабелю, потребуется использовать внешние источники питания. Коммутатор от бренда Zyxel — это надежное и экономичное решение для создания и управления локальными сетями, подходящее для различных бизнес-сред.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Силовой кабель, набор для монтажа в стойке.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ZYXEL — это высокопроизводительное решение для сетевого подключения, предназначенное для использования в малых и средних офисах. Устройство характеризуется компактным настольным форм-фактором и обладает весом 3,1 кг, что делает его достаточно мобильным и простым в установке. Коммутатор оснащен 24 портами RJ45, которые поддерживают базовую скорость передачи данных в 10/100/1000 Мбит/сек. Это обеспечивает быстрое и стабильное соединение для всех подключенных устройств. Кроме того, для увеличения гибкости и масштабируемости в устройстве предусмотрены 4 порта SFP, которые могут использоваться для подключения оптоволоконных линий связи. Управляемый тип коммутатора позволяет настраивать и оптимизировать сеть в соответствии с нуждами вашего бизнеса, обеспечивая высокую производительность и надежность. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000, что способствует улучшенной обработке и управлению сетевым трафиком. Важно отметить, что данная модель не поддерживает технологию PoE, поэтому для подключения устройств, требующих питания по Ethernet кабелю, потребуется использовать внешние источники питания. Коммутатор от бренда Zyxel — это надежное и экономичное решение для создания и управления локальными сетями, подходящее для различных бизнес-сред.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...