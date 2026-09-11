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Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-8P4S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-8P4S

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Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-8P4S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-8P4S - фото 1
  • Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-8P4S - фото 2
  • Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-8P4S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518849
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 портов 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X, 8 портов с функцией инжектора PoE 802.3at / af с портом 1 по порт 8,
Габаритные размеры, мм
152x107x72
Разъёмы/Порты
8хRJ45, 4хSFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000 K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х6
Вес, кг.
1.48

Описание товара Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-8P4S

IGS-5225-8P4S промышленный коммутатор, в прочном металлическом корпусе, приспособленный для стабильной работы в тяжелых промышленных условиях. IGS-5225-8P4S обеспечивает высокий уровень защиты против электромагнитных помех и сильных электрических разрядов. Он в состоянии работать в широком диапазоне температур.

Отзывы о товаре Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-8P4S




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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 портов 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X, 8 портов с функцией инжектора PoE 802.3at / af с портом 1 по порт 8,
Габаритные размеры, мм
152x107x72
Разъёмы/Порты
8хRJ45, 4хSFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000 K
Страна производитель
Китай
Описание
IGS-5225-8P4S промышленный коммутатор, в прочном металлическом корпусе, приспособленный для стабильной работы в тяжелых промышленных условиях. IGS-5225-8P4S обеспечивает высокий уровень защиты против электромагнитных помех и сильных электрических разрядов. Он в состоянии работать в широком диапазоне температур.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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