Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-8P4S
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518849
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 портов 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X, 8 портов с функцией инжектора PoE 802.3at / af с портом 1 по порт 8,
Габаритные размеры, мм
152x107x72
Разъёмы/Порты
8хRJ45, 4хSFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000 K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х6
Вес, кг.
1.48
Описание товара Коммутатор Planet IP30 IGS-5225-8P4S
IGS-5225-8P4S промышленный коммутатор, в прочном металлическом корпусе, приспособленный для стабильной работы в тяжелых промышленных условиях. IGS-5225-8P4S обеспечивает высокий уровень защиты против электромагнитных помех и сильных электрических разрядов. Он в состоянии работать в широком диапазоне температур.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 портов 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X, 8 портов с функцией инжектора PoE 802.3at / af с портом 1 по порт 8,
Габаритные размеры, мм
152x107x72
Разъёмы/Порты
8хRJ45, 4хSFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000 K
Страна производитель
Китай
IGS-5225-8P4S промышленный коммутатор, в прочном металлическом корпусе, приспособленный для стабильной работы в тяжелых промышленных условиях. IGS-5225-8P4S обеспечивает высокий уровень защиты против электромагнитных помех и сильных электрических разрядов. Он в состоянии работать в широком диапазоне температур.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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