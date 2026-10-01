Коммутатор SNR SNR-S2995G-12FX
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%46 170 руб. 62 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631197
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х36х9
Вес, кг.
2.8
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2995G-12FX
Коммутаторы S2995G обладают аппаратной высокопроизводительной IP-маршрутизацией и поддержкой 1024 L3 интерфейсов, стратической и динамической маршрутизацией (RIP, OSPF, BGP, PIM) до 1K записей, поэтому серия является идеальным решением для использования в качестве коммутатора уровня агрегации в сетях операторского класса, а также для построения распределенного ядра корпоративных сетей.
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Коммутаторы S2995G обладают аппаратной высокопроизводительной IP-маршрутизацией и поддержкой 1024 L3 интерфейсов, стратической и динамической маршрутизацией (RIP, OSPF, BGP, PIM) до 1K записей, поэтому серия является идеальным решением для использования в качестве коммутатора уровня агрегации в сетях операторского класса, а также для построения распределенного ядра корпоративных сетей.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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