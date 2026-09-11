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Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP

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Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP - фото 1
Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569435
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х10
Вес, кг.
6.2

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP

28портовый гигабитный управляемый коммутатор 2?го уровня с 24 портами PoE+.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Описание
28портовый гигабитный управляемый коммутатор 2?го уровня с 24 портами PoE+.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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