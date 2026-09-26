Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/C1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/C1A
Управляемый коммутатор D-Link — находка для тех, кто ценит мощность и гибкость. 28 портов RJ45 и столько же SFP обеспечивают масштабируемость: устройство легко справится даже с интенсивной нагрузкой крупных сетей. Поддержка уровня L2 делает его отличным выбором для сложных топологий и распределённых задач. Передача данных на скоростях до 1 Гбит/с через SFP-порты гарантирует стабильный и быстрый обмен — никакой задержки даже при высоких требованиях. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство в офисе или серверной, не занимая много места. Благодаря вместительной таблице MAC-адресов на 16 000 записей коммутатор отлично работает в больших корпоративных сетях. Вес в 2,96 кг добавляет устройству надёжности, делая его устойчивым на любой поверхности. D-Link — когда важны масштаб, гибкость и высокая производительность без поддержки PoE.
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