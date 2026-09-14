Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 240 руб.
В наличии
Код товара: 491575
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54 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1x , IEEE 802.1q , 802.3z , IEEE 802.1d Spanning Tree , IEEE 802.3 , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3i , IEEE 802.3x Flow Control
Порты
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
442,4х285,4х43,7
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х40х13
Вес, кг.
4.3
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24
В Ubiquiti USW-PRO-24 оборудованы 24 гигабитных порта Ethernet, а также есть два слота под модули SFP+ и 1.3 дюймовый сенсорный дисплей, расположенный на передней панели свитча. Как и вся линейка UniFi, данная модель подразумевает управление через фирменное приложение под названием UniFi Controller.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1x , IEEE 802.1q , 802.3z , IEEE 802.1d Spanning Tree , IEEE 802.3 , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3i , IEEE 802.3x Flow Control
Порты
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
442,4х285,4х43,7
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
В Ubiquiti USW-PRO-24 оборудованы 24 гигабитных порта Ethernet, а также есть два слота под модули SFP+ и 1.3 дюймовый сенсорный дисплей, расположенный на передней панели свитча. Как и вся линейка UniFi, данная модель подразумевает управление через фирменное приложение под названием UniFi Controller.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 54240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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