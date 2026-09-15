Коммутатор Ubiquiti USW-ENTERPRISE-8-POE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 670 руб.
В наличии
Код товара: 631157
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
56 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х8
Вес, кг.
3
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-ENTERPRISE-8-POE
коммутатор для высоконагруженных систем, 8 портов RJ45 2.5 гигабита с поддержкой PoE+ 802.3af/at и два порта SFP+ для установки трансиверов 10 гигабит
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 250 руб.13563 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3000-28XS/B1A
-
В наличииЦена 54 290 руб.13573 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-PRO-24
-
В наличииЦена 54 610 руб.13653 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-10TS/B2A
-
В наличииЦена 55 750 руб.13938 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1520-28/A1A
-
В наличииЦена 58 510 руб.14628 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
-
В наличииЦена 58 830 руб.14708 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2995G-24FX-DC
-
В наличииЦена 59 010 руб.14753 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452X
-
В наличииЦена 60 010 руб. 102 090 руб.15003 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S3850G-24FX
-
В наличииЦена 63 480 руб.15870 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428XF
-
В наличииЦена 63 960 руб.15990 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52P/ME/B1A
-
В наличииЦена 65 950 руб.16488 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1510-52X/A2A
-
В наличииЦена 67 770 руб.16943 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)
коммутатор для высоконагруженных систем, 8 портов RJ45 2.5 гигабита с поддержкой PoE+ 802.3af/at и два порта SFP+ для установки трансиверов 10 гигабит
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор Ubiquiti USW-ENTERPRISE-8-POE - по цене 56670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-ENTERPRISE-8-POE